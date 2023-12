Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: baisse de 0,4% des stocks de grossistes en octobre information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 16:16









(CercleFinance.com) - Les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont baissé au mois d'octobre, notamment sous l'effet d'une réduction des stocks de matériel informatique, montrent des statistiques officielles publiées jeudi.



Le Département du Commerce a annoncé que les stocks des grossistes avaient reculé de 0,4%, après être ressortis stables en septembre, alors que les économistes les attendaient en baisse de 0,2%.



Sur un an, ils affichent un recul de 2,3%.



Ces chiffres confirment le mouvement de déstockage massif qui s'est opéré ces derniers mois au sein de l'industrie mondiale, et qui a eu tendance à peser sur l'activité des manufacturiers.



Sachant que les ventes des grossistes se sont contractées de 1,3% en octobre, il leur faut actuellement 1,34 mois pour écouler leurs stocks, contre 1,37 un an plus tôt.





