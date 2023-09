Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: baisse de 0,4% des indicateurs avancés en août information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 16:14









(CercleFinance.com) - L'indice des indicateurs avancés a de nouveau reculé en août, a annoncé jeudi le Conference Board, ce qui laisse anticiper un ralentissement de la croissance voire une possible récession au cours des 12 mois à venir.



Cet indice précurseur compilé par l'organisation patronale a reculé de 0,4% à 105,4 le mois dernier, après avoir déjà diminué de 0,3% en juillet, conformément aux attentes des analystes.



Le ConfBoard poursuit ainsi un mouvement de baisse entamé il y a presque un an et demi, laissant entrevoir une période difficile, voire une entrée en récession de l'économie américaine à un horizon d'un an.



'Les indicateurs avancés continuent d'être affectés par la faiblesse des nouvelles commandes, la détérioration des attentes du consommateur vis-à-vis des conditions d'activité, le renchérissement des taux d'intérêt et le resserrement du crédit', explique Justyna Zabinska-La Monica, économiste au Conference Board..



Après une croissance du PIB attendue à 2,2% en 2023, l'institut dit ainsi voir l'économie américaine se contracter de 0,8% l'an prochain.





