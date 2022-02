Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: baisse de 0,3% des indicateurs avancés en janvier information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 16:12









(CercleFinance.com) - L'indice des indicateurs avancés a légèrement reculé en janvier, annonce vendredi le Conference Board, ce qui laisse anticiper un modeste ralentissement de la croissance au printemps, prévient l'organisme patronal.



Cet indice précurseur - qui inclut 10 composantes liées à l'activité - a reculé de 0,3% à 119,6 le mois dernier après avoir augmenté de 0,7% en décembre et de 0,8% en novembre.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient une hausse de l'indicateur de l'ordre de 0,2% pour le mois de janvier.



Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique au Conference Board, attribue ce reflux à la propagation du variant Omicron, à la remontée des prix et aux problèmes d'approvisionnement du moment.



D'après l'analyste, tous ces indicateurs vont dans le sens d'un léger ralentissement de la croissance américaine jusqu'au printemps.





