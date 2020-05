Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Arrestation du policier à l'origine du meurtre de George Floyd à Minneapolis Reuters • 29/05/2020 à 20:44









(Actualisé avec détails sur l'arrestation du policier) par Jeff Mason et Elizabeth Culliford WASHINGTON, 29 mai (Reuters) - Le policier blanc à l'origine de la mort d'un homme noir, George Floyd, qu'il avait violemment plaqué au sol, a été arrêté et inculpé vendredi à Minneapolis, en proie depuis trois jours à des manifestations et des émeutes à la suite de cette nouvelle manifestation des tensions raciales persistantes aux Etats-Unis. Ce policier, Derek Chauvin, a été arrêté et inculpé pour meurtre et homicide et trois autres policiers ont également été arrêtés et devraient être inculpés dans cette affaire. Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait menacé de recourir à la force armée pour faire cesser les pillages à Minneapolis, situé dans le Minnesota, un Etat du nord des Etats-Unis. Des dirigeants démocrates ont jugé raciste un message menaçant envoyé sur Twitter par le président américain où il qualifie les émeutiers de "VOYOUS" et avertit que "quand les pillages commencent, les tirs commencent aussi". Twitter TWTR.N a pour la première fois recouvert ce message de Donald Trump par un avertissement indiquant que le tweet en question enfreignait les règles du groupe relatives à la "glorification de la violence". Cette décision intervient alors que Donald Trump, qui se dit victime de censure de la part de Twitter depuis plusieurs jours, a signé jeudi un décret présidentiel visant les opérateurs de réseaux sociaux et a annoncé qu'il s'efforcerait de faire adopter une loi pour le compléter. Dans un tweet précédent, Donald Trump avait menacé de recourir à la Garde nationale pour rétablir l'ordre, après la mort lundi soir de George Floyd, que l'on peut voir, sur une vidéo, plaqué au sol par un policier blanc lui appuyant son genou sur le cou lors de son arrestation. Les quatre policiers mis en cause avaient déjà été licenciés et faisaient l'objet d'une enquête du FBI. TRUMP ACCUSÉ DE JETER DE L'HUILE SUR LE FEU "Ces VOYOUS déshonorent la mémoire de George Floyd, et je ne les laisserai pas faire", a déclaré le président américain à propos des émeutiers. Des responsables démocrates ont accusé Donald Trump de jeter de l'huile sur le feu. "Il appelle à la violence contre des citoyens américains à un moment de grande détresse pour beaucoup d'entre eux. Je suis furieux et vous devriez l'être également", a déclaré dans un tweet Joe Biden, candidat démocrate à l'élection présidentielle. Donald Trump, qui avait condamné le meurtre et promis que justice serait faite, a relativisé ensuite ses propos, précisant qu'il ne souhaitait pas que la situation s'envenime au point d'avoir recours à l'armée. Après des rassemblements pacifiques, Minneapolis a été le théâtre jeudi soir d'une troisième nuit de violence. Contrairement à la veille, lorsque des manifestants avaient affronté la police anti-émeutes à jets de pierres, les forces de l'ordre ont cette fois été dans un premier temps globalement discrètes autour du principal foyer de violences, devant l'un des commissariats de la ville. Rassemblés devant le bâtiment, les manifestants ont initialement battu en retraite face aux balles en caoutchouc et aux grenades lacrymogènes tirées par des policiers postés sur le toit. Ils se sont ensuite de nouveau regroupés et ont pris d'assaut l'immeuble, allumant des incendies. Au moins deux autres bâtiments des environs et une voiture ont été incendiés et des personnes sont venues pour un deuxième soir consécutif piller un supermarché Target proche. La police anti-émeute a également arrêté et menotté une équipe de télévision de CNN en pleine rue, avant de la libérer une heure plus tard. (Version française Bertrand Boucey et Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

Valeurs associées TWITTER NYSE -2.02%