Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: accélération surprise de la croissance du PIB information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 14:37









(CercleFinance.com) - La croissance du PIB réel des Etats-Unis pour le deuxième trimestre 2023 ressort à 2,4% en rythme annualisé, selon une toute première estimation du Département du Commerce, après un taux de 2% observé au trimestre précédent.



La croissance a donc accéléré, alors qu'elle était prévue en léger ralentissement en consensus, une tendance que l'administration explique par une reprise des investissements privés en stocks et une accélération des investissements fixes non résidentiels.



Par ailleurs, la hausse de l'indice des prix PCE (toujours en rythme annuel) pour le deuxième trimestre est estimée à +2,6% en données brutes et à +3,8% hors prix des produits alimentaires et de l'énergie, en nette décélération par rapport au précédent.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.