USA : accélération plus forte que prévu de l'ISM des services Cercle Finance • 03/06/2021 à 16:12









(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité s'est accélérée à un rythme plus soutenu que prévu en mai dans le secteur américain des services, montre une enquête publiée jeudi par l'ISM. Son indice d'activité est en effet ressorti à 64 le mois dernier, contre 62,7 en avril, alors que les économistes prévoyaient un chiffre autour de de 63. Sans surprise, c'est le sous-indice des prix qui a le plus augmenté (+3,8 points), ce qui tend à confirmer les anticipations d'une remontée de l'inflation. La composante de la production est, elle, ressortie en hausse de 3,5 points. En revanche, le sous-indice lié à l'emploi a baissé de 3,5 points.

