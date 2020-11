Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : 638.000 emplois créés en octobre, le chômage recule Cercle Finance • 06/11/2020 à 14:36









(CercleFinance.com) - L'économie américaine a créé 638.000 emplois en octobre, une performance meilleure que prévu qui a permis un reflux à 6,9% du taux de chômage, a annoncé vendredi le Département du Travail. Les économistes attendaient des créations d'emplois légèrement inférieures le mois dernier (avec un consensus établi à 600.000) accompagnées d'un taux de chômage en baisse à 7,7% contre 7,9% en septembre. Malgré ces bons chiffres, le chômage aux Etats-Unis reste toujours deux fois supérieur à ses niveaux d'avant la crise. 'On reste, il va sans dire, loin d'une normalisation complète', reconnaissent les économistes d'Oddo BHF. 'L'amélioration des conditions d'emploi a perdu de sa force depuis mai et juin (effet de la réouverture de l'économie), mais la tendance reste favorable', tempère toutefois le bureau d'études.

