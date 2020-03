Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Warren se retire des primaires démocrates-sce Reuters • 05/03/2020 à 17:14









(Actualisé avec précisions) WASHINGTON, 5 mars (Reuters) - Prenant acte des résultats décevants enregistrés par sa candidature lors du "Super Tuesday", Elizabeth Warren s'est retirée de la course à l'investiture démocrate en vue de la présidentielle américaine de novembre, a-t-on appris jeudi auprès d'une source proche de la sénatrice. Ce retrait laisse le champ libre à Joe Biden et Bernie Sanders qui la devancent largement en terme de délégués, même si la représentante d'Hawaï Tulsi Gabbard reste officiellement encore en compétition malgré des scores jusqu'à présent très faibles. Résolument orientée à gauche, Elizabeth Warren entendait profiter du "Super Tuesday", jour lors duquel quatorze Etats et territoires, dont la Californie et le Texas, désignaient leurs délégués pour faire décoller sa campagne mais les résultats n'ont pas été à la hauteur de ses espérances. Mercredi, c'est l'homme d'affaires Michael Bloomberg qui a tiré les leçons de son échec lors des mêmes scrutins du "Super Tuesday" annonçant à la fois son retrait et son ralliement à la candidature de Joe Biden. La course à l'investiture va s'accélérer au cours des deux prochaines semaines, avec la désignation d'un millier de délégués. Ceux du "swing state" de Floride seront élus le 17 mars. (Amanda Becker et Joesph Ax ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

