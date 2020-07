Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Un nombre record de candidates noires pour le renouvellement du Congrès Reuters • 27/07/2020 à 15:46









WASHINGTON, 27 juillet (Reuters) - Un nombre record de femmes noires devraient se présenter en vue du renouvellement du Congrès américain en novembre prochain, selon l'organisme spécialisé Center for American Women and Politics (CAWP), sur fond notamment d'exacerbation des tensions raciales aux Etats-Unis. Alors qu'elles n'étaient que 48 en 2012, quelque 122 femmes noires ou métisses devraient déposer cette année leur candidature pour un siège à la Chambre des représentants ou au Sénat, précise le CAWP. Les femmes noires représentent près de 8% de la population américaine mais seulement 4,3% des élus au Congrès, indique le CAWP qui défend leur cause et souhaite qu'elles accèdent à une plus grande fonction élective. Historiquement, les femmes noires avaient tendance à se présenter dans des circonscriptions à majorité noire, mais cette année, nombre d'entre elles ont choisi des circonscriptions à majorité blanche ou mixte, dont certains sont des fiefs républicains. Les électrices noires quant à elles ont affiché le plus fort taux de participation de tous les groupes aux élections présidentielles de 2008 (68,1% des électrices noires inscrites ont accompli leur devoir électoral) et 2012 (70,1%), toutes deux remportées par Barack Obama. Leur participation a été en revanche en net recul il y a quatre ans lors de la victoire de Donald Trump (63,7%). (Makini Brice version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.