USA 2020-Trump et Biden dans le Midwest avant le week-end final

30 octobre (Reuters) - A l'approche du dernier week-end avant l'élection présidentielle américaine, le président américain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden seront en tournée électorale dans les états clés du Midwest. Donald Trump se rendra vendredi dans le Michigan, le Wisconsin et le Minnesota, tandis que Joe Biden ira dans le Wisconsin, le Minnesota et l'Iowa. Le Michigan et le Wisconsin sont deux des états traditionnellement démocrate où les votes étaient serrés durant la présidentielle de 2016 et qui ont donné la victoire au républicain Donald Trump. Les derniers jours de la campagne ont continué à être dominés par la pandémie, qui a tué quelque 228.000 personnes aux États-Unis et décimé l'économie. La cellule de crise sur le coronavirus de la Maison blanche a annoncé qu'une grande partie du pays est en proie à une augmentation des cas de COVID-19, alors qu'au moins neuf Etats ont signalé une augmentation record des cas dans la journée jeudi, selon un décompte de Reuters. (Joseph Ax; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Michel Bélot)

