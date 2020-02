Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Sanders appelle la Russie à ne pas interférer dans les élections Reuters • 22/02/2020 à 00:01









WASHINGTON, 22 février (Reuters) - Bernie Sanders, candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre prochain aux Etats-Unis, a enjoint à la Russie de ne pas interférer dans les élections américaines, après que des responsables américains lui ont dit, selon le Washington Post, que Moscou tentait d'aider sa campagne. Dans un communiqué, le sénateur du Vermont, âgé de 78 ans, indique qu'il ne soucie nullement du candidat que le président russe Vladimir Poutine aimerait voir à la Maison blanche. "Mon message à Poutine est clair: restez loin des élections américaines, et en tant que président, je m'en assurerai", dit-il. Le Washington Post, citant des sources proches du dossier, rapporte que des responsables américaines ont informé Bernie Sanders, ainsi que le président Donald Trump et d'autres parlementaires américains, de la démarche de la Russie. On ignore toutefois de quelle manière se serait traduit cette aide, précise le journal. Lors d'un meeting à Bakersfield, en Californie, Bernie Sanders a dit à la presse que "la communauté du renseignement nous dit que (les Russes) interfèrent dans cette campagne, maintenant, en 2020". Des services de renseignement ont dit à des parlementaires américains que la Russie semblait engagée dans une campagne de désinformation et de propagande afin de renforcer les candidatures de Sanders et de Trump, indique-t-on de source parlementaire, précisant toutefois qu'il ne s'agissait que d'une hypothèse. Plus tôt vendredi, le Kremlin a nié toute ingérence dans la campagne présidentielle de 2020 visant à augmenter les chances de réélection de Donald Trump. (Anastasia Teterevleva et Maria Kiselyova à Moscou, Makini Brice, Amanda Becker et Jonathan Landay à Washington, version française Arthur Connan)

