Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-"Plus de la moitié" des résultats dans l'Iowa attendus pour 22h00 GMT Reuters • 04/02/2020 à 18:48









WASHINGTON, 4 février (Reuters) - Les instances locales du Parti démocrate dans l'Etat de l'Iowa ont annoncé mardi qu'elles devraient être en mesure de publier en fin d'après-midi (22h00 GMT) plus de la moitié des résultats des caucus de la veille. Les caucus de l'Iowa ont lancé dans la plus grande confusion le marathon des primaires du Parti démocrate. Les organisateurs avaient opté cette année pour une application électronique afin de centraliser les résultats mais des failles dans le cryptage des données ont retardé le processus et les lignes téléphoniques que des responsables ont utilisées par la suite pour faire remonter les résultats étaient saturées. "Nous avons toujours dit que nous conserverions une trace écrite de ce processus", a indiqué le président local du Parti démocrate, Troy Price, lors d'une conférence téléphonique avec les équipes de campagne des onze candidats en lice. Plusieurs équipes de candidats démocrates ont critiqué les instances locales tandis que Donald Trump brocardait sur Twitter un "désastre absolu". L'équipe de Bernie Sanders a revendiqué la victoire sur la base de ses propres calculs, affirmant l'avoir emporté devant Pete Buttigieg, Elizabeth Warren et Joe Biden à la quatrième place. (Amanda Becker et Simon Lewis version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.