USA 2020-Marianne Williamson renonce, plus que 13 candidats pour l'investiture démocrate

WASHINGTON, 10 janvier (Reuters) - L'essayiste américaine Marianne Williamson, autrice de livres à succès sur le développement personnel, a renoncé vendredi à briguer l'investiture du Parti démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain aux Etats-Unis. Avec son départ, 13 candidats restent en lice. "Je me suis maintenue dans la course pour profiter de toutes les possibilités de diffuser notre message. A l'approche des caucus et primaires cependant, (il apparaît que) nous ne serons pas en mesure de réunir suffisamment de voix pour nous faire entendre davantage", explique-t-elle dans un communiqué. Marianne Williamson, qui avait vainement tenté de se faire élire en candidate indépendante en Californie en 2014, proposait de consacrer 100 milliards de dollars sur dix ans à l'indemnisation des victimes de l'esclavage. L'essayiste, dont la carrière a démarré après une apparition dans l'émission télévisée d'Oprah Winfrey, prônait aussi, face aux "sombres forces psychiques" libérées disait-elle par Donald Trump, une politique de l'amour et de la conscience et promettait de créer un département de la Paix. Les caucus de l'Iowa donneront le 3 février prochain le coup d'envoi du long processus des primaires. VOIR AUSSI ENCADRE Les candidats en lice pour l'investiture démocrate ENCADRE Les dates jalons du processus électoral (Doina Chiacu et Amanda Becker version française Henri-Pierre André)