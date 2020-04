Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Le Parti démocrate reporte d'un mois sa convention nationale Reuters • 02/04/2020 à 18:28









WASHINGTON, 2 avril (Reuters) - Le Parti démocrate américain a reporté jeudi de plus d'un mois, au 17 août, sa convention nationale destinée à officialiser la nomination de son candidat à l'élection présidentielle du 3 novembre, en raison de l'épidémie de coronavirus. Joe Biden, favori pour l'investiture, avait appelé à retarder la tenue de cette réunion, qui doit rassembler des milliers de délégués, en raison des risques de contagion au SARS-CoV-2. La convention nationale, qui se déroulera à Milwaukee, dans le Wisconsin, devait initialement avoir lieu du 13 au 16 juillet. (Lisa Lambert et Doina Chiacu, version française Jean-Stéphane Brosse)

