Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-La primaire du Wisconsin maintenue mardi malgré le coronavirus Reuters • 07/04/2020 à 01:05









7 avril (Reuters) - La Cour suprême du Wisconsin a ordonné la tenue comme prévu mardi de la primaire de l'Etat en vue de l'élection présidentielle américaine de novembre prochain, estimant lundi que le gouverneur Tony Evers ne pouvait pas décider lui-même du report du scrutin à juin prochain à cause du coronavirus. Les républicains ont sollicité la plus haute juridiction de l'Etat après que le gouverneur démocrate a décidé du report au 9 juin prochain des primaires, citant les risques liés à la crise sanitaire, alors que les habitants du Wisconsin ont pour consignes de rester confinés et d'éviter les rassemblements publics. Certains représentants s'inquiètent d'un risque de chaos avec la tenue du vote. Près de 60% des municipalités font face à une pénurie d'assesseurs. La Garde nationale locale devrait venir prêter assistance dans les bureaux de vote. (John Whitesides et Joseph Ax; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.