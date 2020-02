Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-L'écart s'est resserré dans l'Iowa, Buttigieg d'une courte tête devant Sanders Reuters • 06/02/2020 à 13:46









SOMERSWORTH, New Hampshire, 6 février (Reuters) - Pete Buttigieg ne devance plus que d'une courte tête Bernie Sanders dans les derniers résultats des caucus de l'Iowa communiqués par les instances locales du Parti démocrate. Les caucus qui se sont déroulés lundi dans cet Etat rural du Midwest, traditionnel coup d'envoi des primaires en vue de l'élection présidentielle américaine, ont tourné au chaos pour le Parti démocrate, un bug informatique ayant bloqué la diffusion des résultats pendant près de 24 heures. Selon les derniers résultats, encore partiels, diffusés tard mercredi soir, l'ancien maire de South Bend, dans l'Indiana, a décroché 26,2% des "équivalents délégués" que l'Iowa enverra à la convention du Parti démocrate contre 26,1% pour le sénateur du Vermont. La sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren complète le podium avec 18,2%. Outre la crédibilité des instances locales du parti, les caucus de l'Iowa ont aussi porté un coup à Joe Biden. L'ex-vice-président de Barack Obama se présentait sur la ligne de départ du marathon des primaires démocrates bardé de sondages flatteurs et de soutiens de poids. Il a trébuché dès la première haie, n'arrivant qu'à la quatrième place avec 15,8%, loin derrière Pete Buttigieg et Bernie Sanders et devancé également par Elizabeth Warren. "Je ne vais pas le cacher: on a pris un bon coup sur la tête dans l'Iowa", a-t-il reconnu mercredi à Somersworth, dans le New Hampshire, où il fait campagne en vue de la prochaine étape des primaires, le 11 février. "Ce n'est pas la première fois que je me retrouve avec un genou à terre", a-t-il cependant ajouté. L'élection présidentielle américaine aura lieu le 3 novembre. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ENCADRE Les principales dates de la campagne présidentielle ENCADRE Les candidats en lice pour l'investiture démocrate GRAPHIQUE (en anglais) Etat par Etat, la course des primaires démocrates https://tmsnrt.rs/37bDD2f ENCADRE En quoi l'investiture démocrate diffère-t-elle de celle de 2016 Acquitté, Donald Trump va repartir en campagne de plus belle ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Trevor Hunnicutt version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.