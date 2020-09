Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Des hackers étrangers visent des proches de Biden et Trump, dit Microsoft Reuters • 11/09/2020 à 13:13









par Raphael Satter WASHINGTON, 11 septembre (Reuters) - Microsoft a annoncé vendredi que des pirates informatiques liés à la Russie, la Chine et l'Iran tentaient d'espionner des personnes dans les entourages de Donald Trump et de Joe Biden, les deux candidats à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. L'agence Reuters, citant trois sources proches du dossier, avait révélé jeudi qu'un cabinet de conseil travaillant pour la campagne du candidat démocrate, SKDKnickerbocker, avait été la cible de pirates informatiques sans doute soutenus par la Russie. Selon Tom Burt, vice-président de Microsoft, un groupe lié au renseignement russe, Fancy Bear, soupçonné d'avoir piraté en 2016 la messagerie de l'ancienne candidate démocrate à la présidentielle américaine, Hillary Clinton, tente depuis l'an dernier de pénétrer les comptes de consultants politiques au service des républicains et des démocrates, ainsi que des ONG et des groupes de réflexion. Des pirates chinois s'en sont également pris aux personnes "en liens étroits avec les campagnes présidentielles américaines et les candidats", dont un partisan de Joe Biden, dont le nom n'a pas été précisé, et "au moins une personnalité de premier plan auparavant lié à l'administration Trump", a ajouté Tom Burt. Le vice-président de Microsoft a aussi dit que des pirates iraniens avaient tenté de se connecter à des comptes appartenant à des responsables de l'administration Trump et à des membres du personnel de campagne du président américain. Les équipes de campagnes de Joe Biden et Donald Trump ont dit être conscientes des risques de cyberattaque et que ces informations n'avaient rien de surprenant. Le porte-parole de l'ambassade de Russie, Nikolaï Lakhonine, a rejeté pour sa part les accusations portées à l'encontre de Moscou, estimant que Washington parle depuis des années d'une "ingérence" dans l'élection américaine sans en apporter, dit-il, des "preuves factuelles". Alireza Miryousefi, porte-parole de la mission iranienne de l'Onu à New York, a jugé pour sa part "absurde" l'idée même que Téhéran se livrerait au piratage. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a dit, quant à lui, que Pékin n'était pas intéressé par les élections américaines et ne s'en était jamais mêlé. (Raphael Satter; avec Joseph Menn à San Francisco, Michelle Nichols à New York, et Gabriel Crossley à Pékin version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

