USA 2020-Dépistage obligatoire au coronavirus lors de la convention républicaine

NEW YORK, 7 juillet (Reuters) - Le Parti républicain rendra obligatoire un test de dépistage au nouveau coronavirus lors de sa convention nationale du 24-27 août à Jacksonville, en Floride, qui entérinera la candidature de Donald Trump à un second mandat de président des Etats-Unis. "Tous les participants à la convention seront testés et soumis à des contrôles de température chaque jour", a déclaré aux journalistes Erin Isaac, responsable de communications du comité d'organisation. La convention républicaine devait initialement avoir lieu à Charlotte, en Caroline du nord, mais le gouverneur démocrate de cet Etat du Sud-Est, Roy Cooper, a refusé de garantir son déroulement complet en raison des risques liés au nouveau coronavirus, qui continue de se propager aux Etats-Unis. La décision de relocaliser l'essentiel de la convention en Floride - dont le discours d'acceptation de Donald Trump comme candidat - a été prise avant que le "Sunshine State" n'enregistre un récent pic de contaminations, passées de 667 nouveaux cas quotidiens le 1er juin à plus de 10.000 lundi. Le sénateur de l'Iowa Chuck Grassley, âgé de 86 ans, a prévenu lundi qu'il ne participerait pas à la convention nationale républicaine en raison des risques sanitaires. (Jarrett Renshaw, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)

