USA 2020-Buttigieg va mettre fin à sa campagne - conseiller

DETROIT, Michigan, 2 mars (Reuters) - Pete Buttigieg va mettre fin dimanche soir à sa campagne pour l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de novembre prochain aux Etats-Unis, a annoncé l'un de ses conseillers de campagne. L'ancien maire de South Bend dans l'Indiana, qui s'est classé quatrième des caucus de Caroline du Sud samedi, officialisera le retrait de sa candidature lors d'un discours dans la soirée, depuis South Bend, a précisé le conseiller. (Michael Martina; version française Jean Terzian)

