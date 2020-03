Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Bloomberg va réévaluer sa candidature à la présidentielle-NBC Reuters • 04/03/2020 à 04:00









WASHINGTON, 4 mars (Reuters) - L'ancien maire de New York Michael Bloomberg va réévaluer mercredi sa candidature à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de novembre prochain aux Etats-Unis, a rapporté mardi la chaîne de télévision NBC News, sans citer ses sources. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de l'équipe de campagne de Bloomberg. Le milliardaire, qui a fait le choix de faire l'impasse sur les quatre premières étapes des primaires pour entrer en lice ce mardi lors du "Super Tuesday", ne semble pas avoir réussi son pari. Les premières projections réalisées pour les principales chaînes de télévision nationale donnent Bloomberg en retrait par rapport à Joe Biden et Bernie Sanders. (Scott Malone; version française Jean Terzian, édité par Arthur Connan)

