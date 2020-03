Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Bloomberg va réévaluer sa candidature à la présidentielle Reuters • 04/03/2020 à 06:06









(Actualisé avec déclarations, précisions; photo à disposition) MIAMI, Floride, 4 mars (Reuters) - Michael Bloomberg va réévaluer l'avenir de sa campagne pour l'élection présidentielle américaine de novembre prochain après des projections de résultats décevantes lors du "Super Tuesday" des primaires démocrates, a déclaré une responsable de son équipe, précisant que cela ne signifiait pas la fin de sa candidature. "Comme notre directeur de campagne l'a dit avant la fermeture des bureaux de vote ce (mardi) soir, toute campagne devrait être réévaluée après ce soir, après la semaine prochaine, après chaque moment où il y a un vote", a dit Julie Wood, l'attachée de presse au niveau national de Michael Bloomberg. Les projections du crucial "Super Tuesday", au cours duquel sont élus environ 40% des délégués à travers 14 Etats, donnent l'ancien maire de New York en net retrait par rapport au duo de tête composé de Bernie Sanders et Joe Biden. Le milliardaire avait choisi de faire l'impasse sur les quatre premières étapes des primaires démocrates, pour soumettre pour la première fois mardi son nom au suffrage des électeurs démocrates et indépendants. Il a investi plus de 500 millions de dollars dans sa campagne, notamment dans la diffusion de publicités télévisées, dans l'espoir d'obtenir une victoire importante dans les Etats en lice lors du "Super Tuesday". Bloomberg ne devrait s'imposer dans aucun des 14 Etats, même s'il devrait obtenir quelques délégués parmi les 1.357 en jeu. "Alors que les résultats arrivent, une chose est claire: peu importe combien de délégués nous remportons ce soir, nous avons réussi quelque chose que personne ne croyait possible", a dit Bloomberg à des partisans réunis à West Palm Beach, en Floride, mardi soir. "En seulement trois mois, nous sommes passés de 1% dans les sondages à un aspirant à l'investiture démocrate pour la présidentielle", a-t-il ajouté. (Zachary Fagenson et Jason Lange; version française Jean Terzian, édité par Arthur Connan)

