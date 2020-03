Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Bloomberg se retire des primaires démocrates, apporte son soutien à Biden Reuters • 04/03/2020 à 16:20









WASHINGTON, 4 mars (Reuters) - Michael Bloomberg a annoncé mercredi qu'il se retirait des primaires démocrates en vue de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis et a apporté son soutien à Joe Biden. "Je travaillerai pour en faire le prochain président des Etats-Unis", dit-il dans un communiqué. L'ex-maire de New York, qui a investi plus de 500 millions de dollars dans sa campagne, notamment en spots publicitaires, a tiré les conséquences de son échec au "Super Tuesday", où il se soumettait pour la première fois au suffrage des électeurs démocrates et indépendants après avoir choisi de faire l'impasse sur les quatre premières étapes des primaires. (Bureau de Washington version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

