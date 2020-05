Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Bloomberg envisage une dépense importante en soutien à Biden Reuters • 16/05/2020 à 01:26









PARIS, 16 mai (Reuters) - Le milliardaire américain et ancien candidat à l'investiture démocrate, Michael Bloomberg, envisage de dépenser plus de 250 millions de dollars (231 millions d'euros) pour soutenir la candidature de Joe Biden à la Maison blanche, a rapporté CNBC vendredi. Joe Biden, l'ancien vice-président des Etats-Unis, est quasiment assuré d'être investi par le Parti démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain. Biden et Trump ont levé environ 60 millions de dollars chacun en avril, mais Trump et les républicains bénéficient d'un avantage financier notable. Interrogée par Reuters, l'équipe de campagne de Joe Biden s'est refusée à tout commentaire sur la possible dépense. Bloomberg n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. (Jarrett Renshaw and Trevor Hunnicutt; version française Camille Raynaud)

