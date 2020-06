Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Biden gagne assez de délégués pour remporter l'investiture démocrate Reuters • 06/06/2020 à 07:28









PARIS, 6 juin (Reuters) - L'ancien vice-président américain Joe Biden a officiellement remporté l'investiture démocrate vendredi, préparant le terrain pour se mesurer au président sortant Donald Trump lors de l'élection présidentielle de novembre. Un candidat a besoin de 1.991 délégués pour s'assurer une nomination. Biden a atteint ce nombre vendredi après que sept états et le district de Columbia ont tenu leurs primaires plus tôt dans la semaine. Joe Biden était le seul candidat restant pour l'investiture après que son principal rival, Bernie Sanders, a renoncé à se présenter en avril. "Ce fut un honneur de concourir contre un groupe formé des candidats les plus talentueux du parti Démocrate et je suis fier de dire que nous allons vers cette élection présidentielle comme un parti uni", a déclaré Biden dans un communiqué. "Je vais passer chacun des jours qui nous sépare du 3 novembre à me battre pour gagner le vote des américains tout autour de ce grand pays afin que, ensemble, nous gagnions la bataille pour l'âme de cette nation, et afin que nous nous assurions de reconstruire notre économie sans oublier personne", a-t-il ajouté. (Rama Venkat à Bangalore et Trevor Hunnicutt à New York; version française Camille Raynaud)

