USA 2020-Biden espère annoncer le choix de sa colistière début août

WILMINGTON, Delaware, 30 juin (Reuters) - Joe Biden, qui portera les couleurs démocrates face à Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine de novembre prochain, a dit mardi espérer annoncer le choix de sa colistière au début du mois d'août. L'ancien vice-président de Barack Obama a promis de choisir une femme pour assurer la vice-présidence en cas de victoire et il a mis en place un comité pour sélectionner une candidate. (Trevor Hunnicut, Simon Lewis, version française Jean-Stéphane Brosse)

