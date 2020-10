Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Biden enclin à annuler le prochain débat si Trump toujours contaminé Reuters • 07/10/2020 à 03:13









HAGERSTOWN, Maryland, 7 octobre (Reuters) - Joe Biden a déclaré mardi qu'il valait mieux que le deuxième des trois débats présidentiels, prévu la semaine prochaine à Miami (Floride), n'ait pas lieu si Donald Trump était toujours porteur du coronavirus. Le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine a déclaré que le débat du 15 novembre avec le président républicain sortant devait avoir lieu seulement si de strictes mesures sanitaires étaient respectées. Il a décrit la vague d'infections ayant touché Donald Trump, son épouse Melania et des membres de la Maison blanche comme un "problème très grave". "S'il a toujours le COVID, nous ferions mieux de ne pas avoir de débat", a dit Joe Biden à des journalistes après un déplacement de campagne en Pennsylvanie. "Je ne connais pas son statut. Je suis impatient d'être en mesure de débattre avec lui, mais j'espère juste que tous les protocoles sont suivis", a ajouté l'ancien vice-président, âgé de 77 ans. Interrogé sur les propos de Joe Biden, le porte-parole de la campagne Trump a déclaré que "le président Trump sera en bonne santé et présent". "Biden ne pourra pas éviter cela, et ses protecteurs dans la presse ne peuvent pas le couvrir", a ajouté Tim Murtaugh. Donald Trump, 74 ans, est retourné lundi à la Maison blanche après trois nuits d'hospitalisation et des messages contradictoires de médecins et conseillers sur son état de santé. Le médecin du président américain a déclaré mardi que celui-ci ne montrait pas de symptômes du COVID-19 et était en "grande forme". Une période d'isolement de 14 jours est généralement observée par toute personne testée positive au coronavirus. Donald Trump a annoncé vendredi avoir été contaminé. Le virus a continué de se propager à la Maison blanche, avec un nouveau cas positif rapporté lundi en la personne de Stephen Miller, l'un des hauts conseillers du président. Joe Biden a effectué un nouveau test de dépistage mardi, lequel s'est révélé négatif, une semaine après avoir partagé la même scène que Donald Trump à Cleveland (Ohio) pour leur premier débat en amont du scrutin du 3 novembre. Le vice-président Mike Pence et la sénatrice Kamala Harris se retrouvent mercredi à Salt Lake City (Utah) pour l'unique débat des colistiers, avec des précautions sanitaires supplémentaires et le feu vert des autorités sanitaires. VOIR AUSSI ENCADRE-Le calendrier de la campagne électorale américaine (Trevor Hunnicutt, avec Steve Holland; version française Jean Terzian)

