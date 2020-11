Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Biden crédité de 192 grands électeurs, contre 114 pour Trump Reuters • 04/11/2020 à 05:17









(Actualisé) WASHINGTON, 4 novembre (Reuters) - Le candidat démocrate Joe Biden va obtenir 192 grands électeurs sur les 306 attribués jusqu'à présent mardi soir dans la course à la Maison blanche, montrent les projections de l'institut Edison Research, qui créditent le président républicain sortant Donald Trump de 114 grands électeurs. Au total, 538 grands électeurs composent le Collège électoral et une majorité de 270 est nécessaire pour être élu président des Etats-Unis. (version française Jean Terzian)

