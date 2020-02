Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Bernie Sanders dépasse Joe Biden dans un sondage Reuters • 11/02/2020 à 01:08









NEW YORK, 11 février (Reuters) - Le sénateur du Vermont Bernie Sanders devance l'ancien vice-président Joe Biden dans les intentions de vote en vue de la primaire démocrate qui désignera l'adversaire de Donald Trump pour l'élection présidentielle de novembre, selon un sondage Reuters/Ipsos publié lundi. L'enquête d'opinion, réalisée en ligne, montre que 17% des démocrates et indépendants interrogés soutiennent Biden, en baisse de cinq poins de pourcentage par rapport à un sondage similaire réalisé la semaine passée avant les caucus de l'Iowa, où il n'est arrivé qu'à la quatrième place. Il s'agit du plus bas niveau enregistré dans un sondage Reuters/Ipsos pour celui qui était considéré jusqu'à très récemment comme le favori de la primaire démocrate. Bernie Sanders fait quant à lui la course en tête avec 20% des intentions de vote (+1 point en une semaine), alors que l'ancien maire de New York Michael Bloomberg bondit de six points de pourcentage à la troisième place (15%). La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, est donnée à 11% et l'ancien maire de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg à 8%. Après les caucus de l'Iowa, marqués par le raté informatique du Parti démocrate, le marathon des primaires se poursuit mardi dans le New Hampshire. (Chris Kahn, version française Arthur Connan)

