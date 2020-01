Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : +202.000 emplois privés en décembre (ADP) Cercle Finance • 08/01/2020 à 14:18









(CercleFinance.com) - Le secteur privé américain a généré 202.000 emplois le mois dernier, à en croire le cabinet de services aux entreprises ADP, un nombre bien supérieur à la prévision moyenne des analystes, qui s'établissait à 160.000. Il témoigne ainsi d'une très nette accélération par rapport aux 67.000 créations de postes enregistrées en novembre.

