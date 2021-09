Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : -2% de ventes de logements anciens en août information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 16:07









(CercleFinance.com) - Les ventes de logements anciens ont baissé de 2% aux Etats-Unis au mois d'août, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR). A 5,88 millions d'unités en rythme annualisé, elles ressortent toutefois un peu supérieures aux attentes. La NAR précise que le stock de maisons invendues s'est tassé de 1,5% à 1,29 million, soit 2,6 mois de stocks à ce rythme d'écoulement, et que le prix médian du logement ancien vendu a progressé de 14,9% en comparaison annuelle, à 356.700 dollars.

