USA: -2,2% de ventes de logements en cours en novembre

(CercleFinance.com) - L'indice des ventes de logements en cours a diminué de 2,2% aux Etats-Unis au mois de novembre, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR), pour s'établir à 122,4 -le seuil des 100 équivalent au niveau d'activité contractuelle de 2001.



'J'attribuerai cette moindre activité ces temps-ci à une faible offre de logements, mais aussi à des hésitations des acquéreurs à propos des prix des logements', avance Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR pour expliquer ce léger repli.



'Alors que je n'attends ni une réduction des prix, ni une nouvelle année de hausses de prix à des rythmes records, le marché verra davantage de stocks en 2022 et cela l'aidera pour certains consommateurs à être abordable', pronostique-t-il.





