Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: +150.000 emplois privés en juin, selon ADP information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - Le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 150.000 emplois le mois dernier, un nombre légèrement inférieur aux attentes des économistes et en baisse pour un troisième mois de suite, selon ADP (Automatic Data Processing).



'Les créations d'emplois ont été solides, mais largement pas réparties', explique le cabinet de services aux entreprises dans son rapport. 'Sans un rebond des embauches en loisirs et en hôtellerie-restauration, juin aurait été un mois terne'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.