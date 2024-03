Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: +140.000 emplois privés en février (ADP) information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - Le secteur privé des Etats-Unis a généré 140.000 nouveaux emplois au mois de février, selon l'enquête mensuelle publiée ce mercredi par ADP, un spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines.



Le cabinet souligne notamment que les gains de paies pour ceux qui changent d'emplois ont accéléré pour la première fois depuis plus d'un an, passant de 7,2 à 7,6%, un niveau sensiblement supérieur à l'inflation.



'Le marché du travail reste dynamique, mais ceci ne devrait pas faire pencher la balance en termes de décision de la Fed sur ses taux cette année', estime Nela Richardson, chief economist chez ADP.





