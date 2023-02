Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: +106.000 emplois privés en janvier (ADP) information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 14:25









(CercleFinance.com) - Le secteur privé des Etats-Unis n'a créé que 106.000 emplois au mois de janvier, un chiffre en forte baisse par rapport au mois précédent, et nettement sous le consensus, selon l'enquête mensuelle du cabinet de services en ressources humaines ADP.



'Nous avons constaté l'incidence des perturbations liées aux conditions météorologiques sur l'emploi sur notre semaine de référence, mais les embauches se sont montrées plus fortes sur les autres semaines du mois', précise Nela Richardson, économiste en chef chez ADP.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.