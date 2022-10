Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: -1,5% de ventes de logements anciens en septembre information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 16:08









(CercleFinance.com) - Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué pour un huitième mois de suite en septembre par rapport au mois précédent, reculant de 1,5% à un rythme annualisé de 4,71 millions, selon les données désaisonnalisées de la National Association of Realtors.



'Le secteur du logement continue de subir un ajustement en raison de la hausse continue des taux d'intérêt', explique Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR, ajoutant que les régions chères du pays voient les baisses les plus importantes des ventes.



Le prix de vente médian a augmenté pour atteindre 384.800 dollars, en hausse de 8,4% par rapport à l'an dernier. Le stock de logements anciens invendus a diminué pour un deuxième mois consécutif pour s'établir à 1,25 million à la fin de septembre.





