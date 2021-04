Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : +0,5% de commandes de biens durables en mars Cercle Finance • 26/04/2021 à 14:40









(CercleFinance.com) - Après un recul séquentiel de 0,9% en février (-1,1% en estimation initiale), les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont rebondi de 0,5% en mars, selon le Département du Commerce, mais le consensus espérait un rebond plus franc. En excluant le secteur des transports, les commandes de biens durables américaines se sont redressées de 1,6% d'un mois sur l'autre en mars. Hors défense, elles se sont aussi accrues de 0,5% le mois dernier.

