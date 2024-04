Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: +0,4% de production industrielle en mars information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Après une hausse de 0,4% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,1%), la production industrielle des Etats-Unis a de nouveau augmenté de 0,4% en mars, avec notamment un bond de 3,1% de la production automobile (véhicules et équipements).



Toujours selon la Réserve fédérale qui publie ces chiffres, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est accru de 0,2 point à 78,4% en mars, soit un niveau inférieur de 1,2 point à sa moyenne de long terme (1972-2023).





