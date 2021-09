(AOF) - US Steel a réduit sa dette de 2,7 milliards de dollars depuis le début de l'année. Le sidérurgiste américain ne prend pas en compte la dette contractée pour le rachat de Big River Steel, conclu en janvier. Le groupe a également annoncé prévoir un Ebitda ajusté d'environ deux milliards de dollars au troisième trimestre, contre 1,3 milliard au trimestre précédent.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les métaux engagés dans un " supercycle "

Plusieurs experts emploient ce terme pour évoquer la progression des cours dans les années à venir. Le cuivre et l'aluminium, qui ont un rôle central dans les politiques de décarbonation, présentent des besoins d'investissements importants. La production de cuivre devrait baisser en 2023 si de nouvelles mines ne sont pas explorées.

Atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat entraînera une multiplication par six de la demande de minerais d'ici à 2040. Or l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que l'offre limitée de minerais critiques tels que le lithium ou le nickel menace la transition énergétique. Le délai d'investissement est long car plus de seize années en moyenne sont nécessaires entre la découverte et la première production d'un projet minier.