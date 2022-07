Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client US Bancorp: recul de 23% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 14:03









(CercleFinance.com) - US Bancorp dévoile un bénéfice net de 1,53 milliard de dollars au titre du deuxième trimestre, soit 99 cents par action, un BPA en recul de 23% en comparaison annuelle, en dépit de revenus records à six milliards de dollars.



L'établissement bancaire précise que l'augmentation de ses revenus d'intérêts nets a plus que compensé un léger tassement des autres types de revenus, tassement malgré des revenus de commissions bien orientés.



'La croissance des prêts s'est montrée robuste, nous avons observé une bonne dynamique dans nos activités de paiements reflétant une activité vigoureuse des entreprises, et la progression de nos dépenses a été bien gérée', affirme son PDG Andy Cecere.





