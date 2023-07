Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client URW: Westfield supporteur officiel de Paris 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 11:10









(CercleFinance.com) - Fort de ses huit centres commerciaux répartis en Ile-de-France, à Lyon et à Lille, Westfield, marque du groupe immobilier Unibail-Rodamco-Westfield (URW), annonce devenir supporteur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.



Westfield deviendra un lieu de shopping majeur des produits officiels des Jeux : ses centres commerciaux accueilleront les boutiques officielles Paris 2024 sur tout le territoire, pendant toute la durée de l'évènement.



Par ailleurs, les millions de visiteurs des centres Westfield seront invités à découvrir les nouvelles disciplines olympiques à travers des animations dans les centres et pourront tenter de gagner des billets pour assister aux épreuves.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris +1.95%