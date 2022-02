URW vise un bénéfice récurrent ajusté par action compris entre 8,20 et 8,40 euros en 2022

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour 2022, le groupe vise un RNRPAA compris entre 8,20 et 8,40 euros.

A fin décembre 2021, URW comptait 12,1 milliards d'euros de trésorerie et lignes de crédit disponibles.

Pour mémoire, compte tenu d'un environnement agité par la crise sanitaire et de sa volonté de se désendetter, UWR avait décidé de suspendre le versement de dividendes pour ses exercices 2020, 2021 et 2022.

S'agissant des loyers nets, ils sont ressortis à 1,72 milliard d'euros en 2021, en recul de 3,7% à données publiées et de 1,6% à périmètre constant.

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a dévoilé ses résultats financiers au titre de son exercice 2021. Ainsi, la foncière spécialisée dans les centres commerciaux a dégagé l’an dernier un résultat net récurrent par action ajusté (RNRPAA) de 6,91 euros, en baisse de 5,2% sur un an. Si la crise sanitaire a de nouveau fait sentir ses effets, le groupe a dépassé son objectif (au moins 6,75 euros) grâce à un meilleur recouvrement de loyers et à une croissance des loyers variables.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.