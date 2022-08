Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client URW: vente de Westfield Santa Anita en Californie information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 08:45









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce avoir finalisé la vente de Westfield Santa Anita à Arcadia, en Californie, à un investisseur en immobilier commercial, pour un prix de vente de 537,5 millions de dollars (à 100%, dont 49% pour la part d'URW).



'Cette transaction constitue la plus importante pour un centre commercial aux Etats-Unis depuis 2018', d'après Eastdil Secured, souligne le groupe foncier, qui avance ainsi dans son programme de rationalisation de son portefeuille d'actifs régionaux.



Avec cette transaction, URW a en effet réalisé pour 0,9 milliard de dollars (part URW) de cessions aux Etats-Unis depuis 2021, dans le cadre de son programme qui comprend une réduction radicale de son exposition financière aux Etats-Unis.





