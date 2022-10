Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client URW: signature de la charte EcoWatt information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 13:12









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce la signature de la charte EcoWatt créé par RTE, le réseau de transport de l'électricité, en partenariat avec l'ADEME, afin de contribuer à l'effort collectif pour assurer un bon approvisionnement de tous cet hiver.



Dans ce cadre, il installera dans chacun de ses centres en France le système d'alerte EcoWatt, qui qualifie en temps réel le niveau d'électricité disponible pour alimenter les consommateurs français, pour pouvoir adapter sa consommation d'énergie au quotidien.



Ce dispositif s'ajoute à celui annoncé et mis en place dès le 1er août par la foncière d'immobilier commercial pour baisser de 20% les consommations totales d'énergie pour la France, en comparaison des consommations de 2019.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.