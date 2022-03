Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

URW: renouvelle son contrat média avec Clear Channel France information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 18:22

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé le renouvellement et l'extension de son contrat média avec Clear Channel France pour une durée de 8 ans avec de nouvelles solutions innovantes pour maximiser le revenu publicitaire et l'expérience shopping.



Les deux partenaires travaillent ensemble depuis déjà deux décennies. Clear Channel commercialise d'ailleurs déjà près de 600 écrans DOOH (Digital-Out-Of-Home) dans les 20 centres commerciaux français d'URW, qui accueillent plus de 185 millions de visites chaque année.



'L'association de notre plateforme européenne de centres de destinations connectés et de notre audience inégalée de 550 millions de visites annuelles en Europe, nous permet de créer une offre publicitaire extérieure digitale incomparable. Ce qui nous permettra de renforcer nos relations avec les marques et les agences médias, et de générer ainsi de nouvelles sources

de revenus', indique Caroline Puechoultres, directrice générale de la Stratégie Client d'URW.