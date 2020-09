URW renforce son bilan grâce notamment à une augmentation de capital

(Crédits photo : Crédit Unibail - )

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé un plan " RESET " de plus de 9 milliards d'euros pour renforcer son bilan et accroître sa flexibilité financière afin d'exécuter sa stratégie à long terme. Il consiste en une augmentation de capital, déjà entièrement souscrite, de 3,5 milliard d'euros, un montant utilisé immédiatement pour réduire l'endettement. Ce plan prévoit également de limiter les dividendes en espèces par le biais de dividendes en actions et/ou d'un taux de distribution plus faible, ce qui permettra d'économiser 1 milliard d'euros en espèces au cours des deux années.

Le plan " RESET " comprend enfin une baisse supplémentaire de 800 millions des investissements et 4 milliards d'euros de cessions d'ici 2021.

