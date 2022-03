URW: profite de plusieurs analyses positives information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 17:29

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 12% en une semaine. La valeur profite de plusieurs analyses positives.



Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Unibail-Rodamco-Westfield, avec un objectif de cours inchangé de 85 euros.



Hier, à l'occasion de sa journée des investisseurs, URW a annoncé son objectif à horizon 2024 : redevenir un pure-player européen de référence, avec 'un EBITDA similaire à 2019 et un bilan solide', rapporte l'analyste.



URW mise notamment sur le développement de nouvelles sources de revenus via les partenariats commerciaux et compte maximiser la valeur des actifs via une stratégie de développement mixte.



Le management a réitéré sa confiance dans sa capacité à réduire radicalement son exposition financière aux Etats-Unis. La sortie des US est attendue en 2023 du fait de la complexité des opérations à structurer, et le plein impact de cette sortie devrait être observée à partir de 2024.



' Les informations fournies lors de cet Investor Day permettent d'entrevoir des perspectives largement positives post-sortie des Etats-Unis ', conclut l'analyste.



Invest Securities réaffirme également sa recommandation 'achat' sur Unibail-Rodamco-Westfield (URW) avec un objectif de cours ajusté de 83 à 85 euros, 'en raison de la montée en puissance des partenariats (publicité, exploitation de données, +1,5% par an sur le RNR)'.



'URW a réitéré son ambitieux objectif d'arbitrage de son patrimoine US d'ici fin 2023 sans annoncer de cessions. Leur prix et leur timing rendent les prévisions de RNR imprécises', reconnait le bureau d'études après une présentation stratégique de la foncière.



Il note cependant qu'URW a réitéré sa guidance 2022 et que 'outre le pipeline engagé, les développements futurs feront une plus grande place à des logements destinés à être cédés à moyen terme donc sans changement du profil du groupe'.