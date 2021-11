Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client URW : partenariat avec AXA IM Alts pour la Tour Triangle information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 09:17









(CercleFinance.com) - URW (Unibail-Rodamco-Westfield) annonce avoir signé un partenariat avec AXA IM Alts, agissant pour le compte de ses clients investisseurs, en vue de la construction de la Tour Triangle, au sud-ouest de Paris. 'La Tour Triangle offre aux riverains une nouvelle rue parisienne tout en proposant à ses occupants de nouveaux modes de travail', souligne le groupe foncier, qui met aussi en avant une consommation d'énergie conventionnelle exemplaire. Le projet générera pendant sa construction plus de 5.000 emplois directs et indirects. Le démarrage des travaux, confiés à l'entreprise générale BESIX, est prévu d'ici la fin de l'année pour une livraison attendue en 2026.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.