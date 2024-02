Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client URW: obtient la note 'A' du Carbon Disclosure Project information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 15:32









(CercleFinance.com) - Pour la 6e année consécutive, Unibail-Rodamco-Westfield annonce avoir obtenu la note 'A' du CDP (Carbon Disclosure Project) pour ses actions visant à lutter contre le changement climatique.



Cette organisation mondiale à but non lucratif mondiale reconnaît ainsi les objectifs d'URW en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'atténuation des risques climatiques et de développement d'une économie bas carbone.



Sylvain Montcouquiol, directeur des ressources et du développement durable chez URW, a déclaré : ' Nous sommes ravi d'être nommé dans la liste A du CDP pour la sixième année consécutive, en reconnaissance des engagements et les progrès du plan Better Places d'URW, leader du secteur'.



Le plan Better Places d'URW établit des objectifs de zéro émission approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) pour les scopes 1 et 2 d'ici 2030 et pour les scopes 1, 2 et 3 d'ici 2050.





