URW: objectifs 2022 revus à la hausse, le titre avance

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé jeudi avoir relevé son objectif de bénéfice annuel après avoir enregistré une 'très bonne performance opérationnelle' au premier semestre.



La société foncière vise désormais un résultat net récurrent par action d'au moins 8,90 euros cette année, contre une prévision initiale d'un profit par titre allant de 8,20 à 8,40 euros.



Sur le premier semestre, ses loyers nets ont grimpé de 45% à 1.139 millions d'euros, générant un résultat net récurrent en hausse de plus de 50% à 711 millions d'euros, soit 4,95 euros par actions.



Dans un communiqué, le groupe d'immobilier commercial souligne que sa dynamique commerciale en Europe de l'Ouest a désormais retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie, bien plus tôt que ce qu'il n'anticipait.



URW - qui fait état d'une forte demande émanant de ses locataires - se dit bien positionné pour faire mieux que son secteur et gagner des parts de marché.



A la Bourse de Paris, son action progressait de 2,4% suite à toutes ces annonces.





