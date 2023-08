Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client URW: nouveau financement pour Westfield Century City à L.A. information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 10:16









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé vendredi soir avoir bouclé un nouveau financement de 925 millions de dollars pour Westfield Century City, son centre commercial situé au coeur de Los Angeles.



Le groupe d'immobilier rappelle que son intention reste toujours de diminuer 'drastiquement' son empreinte aux Etats-Unis, tout en soulignant les fortes performances opérationnelles aujourd'hui enregistrées par cet actif situé non loin de Beverly Hills.



Cet ensemble de près de 130.000 m2 affiche actuellement un taux d'occupation de 95,4% pour une valorisation récemment estimée à plus de 1,9 milliard de dollars par un expert indépendant.



Ce financement s'inscrit dans le cadre de la planification financière actuellement à l'oeuvre pour le centre commercial, précise URW dans un communiqué.



Il doit prendre la forme d'une opération de titrisation d'immobilier commercial (CMBS) pour une durée de deux ans avec un taux variable indexé sur la base d'un spread de 280,7 points de base par rapport à l'indice de référence SOFR.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris +0.21%